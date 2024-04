Mraky nikde, mlha to také nebyla. Prach ze Sahary se snesl na Kolín a okolí

Navzdory krásné a slunečné předpovědi se na Bílou sobotu Kolín probudil do oparu a mlhy. Příčinou tohoto jevu byla silná vlna saharského prachu, která v noci zasáhla Českou republiku. „Zvláštní to bylo ráno, neuměl jsem to vůbec popsat. Mraky nikde, mlha to také nebyla,“ vylíčil kolínský farář Ján Halama.

Pouštní prach ze Sahary ovlivnil v sobotu 30. března 2024 také ovzduší v Kolíně a okolí | Foto: Mííra Lachec

„V polích nad městem v šest hodin ráno byl ten pocit ještě zvláštnější. Celkem teplo, příroda krásně voněla a všude kolem takový zvláštní ‚mastný papír‘,“ dodal autor fotografií ze soboty 30. března Mííra Lachec.