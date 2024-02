V ryze jarní náladě bylo v neděli 18. února dopoledne v Kolíně. Vzhledem k tomu, že sluníčko pozitivně působí na lidskou mysl a dodává energii, vyrazila spousta lidí na procházku ven a do přírody a vystavovali tváře hřejivým paprskům.

Jarní nálada v Kolíně v neděli 18. února 2024 dopoledne | Foto: Mííra Lachec

I když je to příliš brzy, polovina února by měla vypadat úplně jinak, nicméně příroda ví nejlépe, jak se má zachovat. Při pohledech z výšky pak člověk zjistí, že okolní příroda stále ještě odpočívá a jarní barvy chybí, v okolních lesích je stále sychravo. Dočkáme se, chce to ale ještě čas.