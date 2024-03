Během celé zimy, tedy od podzimu až do jara, realizují policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje po celém kraji kontroly chatových oblastí. Rekreační objekty v tuto dobu obývají jejich majitelé jen velmi zřídka, výjimku samozřejmě tvoří objekty vhodné k celoročnímu užívání.

Kontrola chat v Karlovarském kraji. | Foto: Foto: PČR

Všichni jsme naučeni, že si své věci musíme hlídat a pečovat o ně. Stejné je to i s naším obydlím. Zamykání dveří a zavírání oken by tak mělo být naprostou samozřejmostí každého z nás. Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé nezabezpečené objekty, proto bychom se měli snažit co nejvíce jim znemožnit přístup k našemu majetku.

V tomto týdnu se zaměřili policisté z Obvodního oddělení Sokolov na chatové oblasti na Sokolovsku. Celkem tak zkontrolovali na dvě stě rekreačních objektů. Policisté se při těchto akcích zaměřují zejména na ochranu majetku. Cílem je eliminovat a předcházet trestné činnosti, týkající se zejména krádeží vloupáním do obydlí a rekreačních objektů v chatových koloniích, ve snaze zvýšit pocit bezpečí mezi občany. Dále také preventivně působit na majitele či obyvatele obydlí či rekreačních objektů. Majitelé chat mohli o provedené kontrole za dveřmi či oknem najít lísteček, na kterém byly i všechny důležité preventivní rady k zabezpečení nemovitostí. Ani v jednom případě nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.

Preventivní rady pro majitele rekreačních objektů:

Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zodolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).

Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).

Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované ochrany.

Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.

Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.

Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.

Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí!

Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie. Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát i Vám!

Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.

Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně policii.

Vše důležité po vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu.

Policie neprovádí pouze represi, ale pomocí preventivních návštěv rekreačních oblastí, rozhovorů a navazování neformálních vztahů s chalupáři předchází možné majetkové kriminalitě. Další preventivní akce a kontroly objektů budou nadále pokračovat.

Zuzana Churaňová