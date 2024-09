V osm je na programu odjezd údolími a přes řeky v kaňonech a sjezd dolů k moři. Znovu se objevuje stará známá značka: „Pozor losi!“ Včera jsme viděli jejich skupinku popásat se u silnice. Řidiči musí být velmi opatrní, srážka s tímto mohutným zvířetem by byla osudová. Ten neuhne. V deset hodin jsme zaparkováni u katedrály Nidaros v Trondheimu. Nidaros bylo dříve jméno celého města, dnes jen katedrály, která je nejsevernější v Evropě a slouží odjakživa ke korunovaci norských králů.

Město Trondheim nelze minout při žádné cestě na sever Norska. Při naší Velké cestě severu přes Finsko a Severní mys jsme sem přijeli ze severu, při putování na ostrovy Lofoty z jihu a cestou od švédského vodopádu Njupäskaer zase z východu. Nikdy jsme nelitovali. Je to krásné město. Má necelých dvě stě tisíc obyvatel a je třetím největším městem Norska. Leží u 139 km dlouhého Trondheimfjordu u ústí řeky Nidelvy a jeho zakladatelem byl jakýsi Olaf Tryggvasson.

Ten v r. 999 postavil při ústí řeky svůj královský dvorec a kostel, zasvěcený svatému Klementovi. Sám pak přijal jméno Olaf I. Jeho nástupce Olaf II. upevnil v zemi pořádek a zavedl křesťanství jako státní náboženství. Do 13. století byl Trondheim hlavním městem Norska, pak tuto funkci převzal o něco jižněji ležící Bergen, aby nakonec až do dneška se stala metropolí Christiánia (Kristiánie), dnes jménem Oslo. Dřívější Nidaros (dnes Trondheim) zůstal se svou katedrálou, dalšími devíti kostely a pěti kláštery náboženským centrem země. Trondheim se také nazývá městem studentů - každý šestý obyvatel je zde student - je tu 11 (!) vysokých škol, gymnázium, 99 (!) základních škol a tři školy mezinárodní.

close info Zdroj: se souhlasem Ervína Dostálka zoom_in Trondheim.

Nidaroský dóm je nejmohutnější středověké architektonické dílo v Norsku. Se svými 102 metry délky a 50 metry šířky je největším gotickým chrámem v celé Skandinávii. Dějiny stavby tohoto korunovačního dómu norských králů jsou rozmanité a trvají bezmála celé tisíciletí. Procházíme katedrálou, máme štěstí, chystá se tu nějaká hudební produkce a hned po našem průchodu část chrámu uzavírají. Vystoupáme i na jeho nejvyšší věž. Úzké průchody chodbami a schodišti hrozí klaustrofobií a prudký výstup s masou lidí za zády nedělá po lehké snídani zrovna dobře - občas je třeba totiž v tmavé chodbě zastavit. Nahoře ze střechy katedrály je nádherný výhled na město, pevnost, moře, záliv, ústí řeky. Katedrála se dá ve výšce celá obejít, dají se zde pořídit krásné fotografie, pak je na pořadu ještě klenotnice s korunovačními klenoty norských králů i muzeum, kde je vývoj stavby katedrály, ale i města, které několikrát vyhořelo, znázorněn.

Procházka městem může obsahovat a v našem případě, také obsahuje: Červený most, speciální lanovku pro kola cyklistů, nádhernou pevnost, hansovní domy u průplavu, loděnice, nádraží, sochu posledního Vikinga, akci policie proti narkomanům. Pak se dostáváme na pověstné jahodové trhy, místní specialitu - jahody jsou všude. Kdo by to v této vysoké zeměpisné šířce vůbec řekl, ale Golfský proud dělá s podnebím divy. Jahody ochutnáváme. Navštěvujeme i moderní obchodní dům, který je umně vestavěn do staré zástavby.

Brána Laponska

V 15 hodin je stanoven odjezd na sever. Po pěti hodinách jízdy ne zrovna moc osídlenou krajinou, ale po perfektní silnici, nad níž se objevuje Brána Laponska pro vstup do oblasti Nord Nordland, odbočuje naše výprava vpravo a po třiceti kilometrech táboříme u jezera Svennigsvatret. Večeře z vlastních zásob u jezera má svou poezii, kousek od stanu stojí karavan starého rybáře, který neustále popíjí plechovkové pivo, chytá ryby a vedle něj spokojeně štrikuje zřejmě huňatý svetr na zimu jeho manželka. Ráno vyrážíme na Mosjoen a za hodinu a půl je zastávka u Laksfossen neboli u Lososích vodopádů. Být tu v době kdy táhnou, to musí být zážitek, to se tumusí voda úplně "vařit", ale i teď jsou jednotlivé stupně a katarakty nádherné.

Další pokračování směřuje na město Mo i Rana a po poledni jsme na 66°33´ severní zeměpisné šířky, tedy na polárním kruhu. Zde pomyslný kruh obepíná zeměkouli a protíná všechna nejjižnější místa na severní polokouli, z nichž lze jediný den vidět po celých dvacet čtyři hodin Slunce za letního slunovratu - tedy kde Slunce tento den nezapadne za obzor. Dochází k fotografování, otevření šampusu a k návštěvě zde se vyskytujícího návštěvního infocentra. Na programu je i zakoupení pohlednic s razítkem Severního polárního kruhu a dárečků. Pokračujeme na sever. Kol silnice přibývá houstnoucích porostů a červených květů vrbky úzkolisté (Chamaerion Angustifolium), s účinky na léčbu prostaty a rakovinu. Tato červenokvětá bylina bude výpravu provázet stále víc a dál na sever této nádherné země – Norska. Nedá mi to ale připojit k předchozímu ještě dvě poznámky. Následují.

Fotbal

Trondheim není jen již několik staletí místem korunovace norských králů a bývalou metropolí země. Má i skvělou současnost. O vzdělávání již byla řeč, je i městem sportu. Kromě mnohonásobného mistra Norska a účastníka evropských pohárů ve fotbalu, zde hraje i tým házené Kolstadt, úspěšný účastník Ligy mistrů, do nějž se vrátila řada hráčů a po úspěšném působení téměř ve všech předních týmech světa, naposledy THW Kiel, superhvězda Sagosen. Tým trénuje i šéf norského nároďáku Berge. Sport je v tomto městě jednou z priorit.

Tváře evropských monarchií se často těší velkému společenskému vlivu a stávají se svého druhu celebritami. Někteří z nich ovšem mají na kontě přešlapy, které dělají starost vládám. Je to nejen dění uvnitř britské královské rodiny, ale i jinde. V minulých dnech i v Norsku. U jednoho z nějkrásnějších norských fjordů (na seznamu UNESCO) Geiranger, v obci stejného jména, se po druhé (první manžel spisovatel Behn spáchal sebevraždu) provdala norská princezna Märtha Louise, nejstarší dítě norského krále Haralda V. a jeho ženy Sonji, za Američana Dureka Verretta, který sám sebe označuje za šamana šesté generace, sám tvrdí že byl i faraonem. I princezna (údajně čtvrtá v pořadí možnosti nástupu na norský trůn) o sobě tvrdí, že je jasnovidka a dokáže komunikovat s anděly. Na opulentní a extravagantní čtyřdenní slavnost dorazila řada zástupců evropských šlechtických rodů a přední americká hiphopová kapela. Tak se i tady svět mění.

Ervín Dostálek