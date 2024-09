Dneska se, milí čtenáři, vydáme za hranice nejen našeho města i kraje. Zavítáme do Orlických hor, do okresu Rychnov nad Kněžnou. Společně se podíváme na místo na česko-polském pomezí se zajímavých názvem Vrchní Orlice. Dnes již zaniklá obec je katastrálně součástí Bartošovic v Orlických horách a podobně jako řada dalších má velmi pohnutou historii.

Původní obyvatelstvo tvořily většinově Němci, kteří byli po druhé světové válce z obce odsunuti. Jak známo, byla to doba, kdy se děly opravdu hrůzné věci, a to na mnoha místech naší země. To, co se však odehrávalo po konci války v roce 1945 tady, v tomto tak malebném kraji, nelze nazvat jinak, než krvavým zvěrstvem.

Vše začalo 10. května ráno, kdy Rudá armáda postupně obsazovala vesnice na toku Divoké Orlice. Popravy po lidovém soudu, rabování, znásilňování, to vše tady probíhalo až do 26. května. A stejnou měrou se na tom podíleli Rusové, partyzáni i čeští vojáci. Divoké, nikým neschválené odsuny, popravy, vraždy a plenění pokračovaly podél Divoké Orlice i v červnu. Ani další měsíce se však v tomto kraji neobešly bez krvavých scén a rabování.

Poslední oběť řádění samozvaných ochránců práva zemřela na Štědrý den v roce 1945. Většina z původních dvou stovek německých obyvatel byla z Horní Orlice, dříve Hohen Orlitz, odsunuta v několika vlnách, poslední v srpnu 1946, daleko od své vlasti, až k Baltu.

Nutno říct, že i před válkou, v době sílícího německého nacionalismu, nebyl kraj ušetřen hrůzných scén. Jen pár stovek metrů pod kostelem stojí pomník upomínající na vraždu člena finanční stráže, Josefa Navrátila, kterého zde 25. září 1938 smrtelně zranily výstřely Henleinovců. Strašná a krvavá, hlavně však neomluvitelná pomsta, která následovala po konci války, znamenala naprostou zkázu celé obce. Byla vysídlena, většina domů rozbořena. Horní Orlice přestala žít.

Po válce se o těchto událostech samozřejmě nemluvilo ani nepsalo. A dodnes jsou mnohá fakta zahalena tajemstvím. Možná i proto, že svůj díl viny nesou i tehdejší představitelé místní samosprávy a vládní moci.

Jednou z mála zachovaných budov je kostel sv. Jana Nepomuckého ze začátku 18. století. Postaven byl italským stavitelem Carlem Antoni Reinem v letech 1708 až 1712.

Reina se narodil v roce 1670 v Lombardii, nedaleko jezera Como, avšak již na konci 17. století ve službách rodu Nostitzů přesídlil do Rokytnice v Orlických horách. Nejprve pracoval jako obyčejný zedník, později se vypracoval na vyhledávaného stavitele.

S tímto Italem je spojena také mnohem známější stavba tohoto kraje, kostel v Neratově. Při jeho budování Carlo Reina v roce 1730 tragicky zahynul. Snad mohu prozradit, že právě neratovský kostel s netradiční skleněnou střechou bude naším cílem příští týden.

Zpátky ale ke kostelu ve Vrchní Orlici. Dnes římskokatolický filiální kostel je od roku 2012 památkově chráněn. Postaven byl z původní hřbitovní kaple, věž k němu byla dostavěna v roce 1770. Vnitřní zařízení kostela pocházelo z 18. a 19. století, z něj se však téměř nic nedochovalo. Kostel po vysídlení obce chátral, opakovaně byl hlavně v 70. a 80. letech vykrádán a ničen. Jediné, co se z původního vybavení dochovalo a zůstalo na místě, jsou lavice. Zdejší oltář byl převezen již dříve do kostela sv. Bartoloměje v Bystrém.

Kolem kostela se nachází sice zdevastovaný, ale přesto zajímavý hřbitov, neméně zajímavá je také kamenná zeď kolem něj. Kostel je volně přístupný a konají se zde různé společenské a kulturní akce, kromě bohoslužeb na svátek patrona kostela zde probíhají také koncerty nebo výstavy. Kostel není neznámý také filmovým a televizním tvůrcům. Možná někteří ze čtenářů ví, že zde režisér Jiří Strach natáčel některé scény ze seriálu Labyrint nebo Jiří Menzel zase exteriérové scény filmu Obsluhoval jsem anglického krále.

Je to místo v nádherné krajině, místo s pohnutou a smutnou historií, snad proto tak tajemné a přitažlivé.

Karel Machyl