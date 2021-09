Snímek podal svědectví o umělcově životě i tvorbě. Diváci se ocitli v krajině soch, obrazů i legendárních happeningů. Některé postavy doslova vystoupily z filmu.

Zdroj: Youtube

Kristek v roce 1968 emigroval do tehdejšího Západního Německa, kde poté v roce 1971 vytvořil ve městě Landsberg am Lech tradici takzvaných Kristkových nočních vernisáží, kterou pak dalších čtyřicet let rozvíjel.

Ze sochařských děl, která v Německu vytvořil, vynikají třeba šestnáctimetrová socha Strom vědění pro gymnázium Ignaze Köglera, bronzová socha Pijící pro lázně Greifenberg či kovová plastika Pomník pro pět smyslů pro Neue Stadtmuseum. Jeho díla jsou rozeseta také v USA, Kanadě, Itálii, Turecku a také ve Španělsku.

V devadesátých letech minulého století začal tento surrealistický sochař, malíř a akční umělec psát dějiny Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí.