Nebyla to práce lehká, ale protože jsme ji všichni dělali srdcem, tak nám to dodávalo energii. Děti dětského domova naši lásku potřebovaly, protože neměly nikoho jiného, na koho by se mohly spolehnout.

Chtěly bychom za nás, bývalé pracovníky, kteří zde ještě jsme, všem za tuto obětavou práci poděkovat a vzdát hold těm, kteří nás už opustili. Nejvíce nás vždycky potěší, když nás občas navštíví, obyčejně co 3 roky, naše úplně první dítě, Růženka, tehdy 6ti letá malá holčička. Byla u nás do 15ti let. Odešla se učit do Čech, začala tam chodit do práce, nepřetržitě pracuje a umí se o sebe postarat. Našla si v Čechách hodně přátel, kteří jí v životě pomáhají.

Přijela 18. 7. 2022, týden s námi pobyla a vyprávěla o svém životě. Chtěly bychom poděkovat za její vstřícné přijetí pracovníkům MKC ve Fulneku, kde byla ubytovaná. Měla také možnost navštívit nový Dětský domov. Oceňujeme ochotu pracovnice Informačního centra, která Růžence umožnila prohlídku rekonstruovaného Knurrova paláce, kde prožila 9 let svého života.

Růžence přejeme do dalšího života hlavně zdraví, štěstí, hodně elánu do práce, která ji baví a nejvíce ty dobré přátele, kteří ji podporují.

Bývalé vychovatelky ZvlŠI ve Fulneku

Eliška Knězková, Milena Hoduláková

