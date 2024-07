Josef Kučera dnes 15:00

Klimatické změny už nejsou jenom fikcí, ale skutečností. Oteplování planety, tání ledovců – to je jen málo toho, co klimatické změny přinášejí. S tím souvisí i šířeni živočišných druhů do severnějších časti nejen Evropy. Ptáci, kteří odlétali na zimu do teplejších krajin, tady někdy zůstávají, jako např. červenka obecná, špaček obecný, čap bílý a mnoho dalších. A ti, kteří k nám přilétali na zimu, sem už nelétají nebo velmi málo, jako např. havran polní. Dalším příkladem může být pavouk křižák pruhovaný, původní u Středozemního moře, nyní i ve vyšších polohách Orlických hor. A tak bychom mohli jmenovat další živočichy, rostliny nevyjímaje. Podobné to je i s kudlankou nábožnou.