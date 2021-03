Je vidět, že štáb nedělá svůj první projekt, vše je zorganizováno do sebemenších detailů a organizace je zde na prvním místě. Poslední den natáčení u kostela sv. Jakuba, byla uměle zasněžena část ulice, hned vedle kavárny Blues Cafe. Mnoho Kutnohoráků tak vyrazilo do ulic, aby na vlastní oči mohli spatřit opravdovou profesionální produkci, tentokrát filmu White Bird.

Atmosféra v celé Kutné Hoře by se dala krájet, na jednom břehu stojí filmový štáb, co si hlídá každý svůj krok, a na druhém břehu obyčejní smrtelníci, kteří chtějí nahlédnout pod roušku zákulisí profesionální produkce. Myslím si, že se máme určitě na co těšit.

Lukáš Petránek