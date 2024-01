VIDEO: Ledové království ve Lhotce. Takhle teď kouzlí mráz na Jihlavsku

Mrazivý víkend přeje na Jihlavsku ledové turistice. Stovky lidí v sobotu zamířily do Lhotky. Podívejte se na video a do galerie, co je tam nalákalo.

Ledové království ve Lhotce na Jihlavsku. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Na tábořišti nad Lhotkou se nachází uměle vytvořený krápník, který tam vzniká díky hadičce s tryskající vodou. Každý rok má jiný tvar. Zdroj: Deník/Zuzana Musilová Další ledová krása je na skalách se zříceninou hradu Štamberk. Dá se k ní dojít ze Lhotky po zelené nebo modré turistické značce. Rampouchy jsou přímo u nového přístřešku. Víkend láká na lyže. Podívejte se na fotky a video z Luk nad Jihlavou Z části areálu se zbytkem hradní zdi je v případě hezkého počasí krásný výhled do okolí. Podobné ledové útvary najdete v těchto dnech také v Lovětíně a v Řídelově. Mohlo by vás zajímat: Jednorožec ve znaku, knoflíky i zámek s freskami. Poznejte obec na Vysočině