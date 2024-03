OBRAZEM: Les plný bledulí najdete kousek od Zubrnic. Je to krásný pohled

Čtenář reportér

Odborníci tvrdí, že zima definitivně skončila, kolem Milady se prohání nedočkaví cyklisté, zahrádkáři kontrolují ovocné stromy, v ulicích se stále častěji objevují otužilci v kraťasech. Ve středu 13. března jsem původně chtěl ze Zubrnic vyšplhat na Bukovku, červená turistická značka na zastávce autobusu mě nasměrovala do blízkého lesa, nebylo to daleko, pouhých pět kilometrů, přesto jsem to musel vzdát.

Les plný bledulí najdete kousek od Zubrnic. | Foto: Miroslav Vlach

Po necelé hodině se ozvalo operované koleno, raději jsem se vrátil. Na zpáteční cestě jsem si všiml zvláštního odpočívadla u žlutého domu. Skromná stříška, dřevěný anděl, lavička, samoobslužná nabídka, zápisník. Do pokladničky jsem vsunul stovku, Fidorku zapil limonádou v plechovce, těšil se na rozhovor s bezvadnou dvojicí z plakátu. Nikdo mi neotevřel, ale sešit byl plný chvály. Už v roce 2022 jsem fotil v Zubrnicích les plný bledulí, bylo to také v březnu, tak jsem tam zašel a nestačil se divit. Spousta pokácených stromů, mokřina plná stop po divočácích a hlavně tisíce drobných kvítků. Člověk by řekl, krásné místo pro amatérského dokumentaristu, jen ty odhozené pneumatiky mi fakt vadily. Vypadalo to, že je někdo prostě pustil od silnice rovnou do lesa. Pořídil jsem několik záběrů, kroutil hlavou nad tou krásou. Možná tak týden, deset dní, potom bledule zastíní Velikonoce. Miroslav Vlach