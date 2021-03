Přestože návštěvníci na farmu kvůli nařízení vlády nesmějí, chovatelé se radují alespoň z narození letošních mláďat. Na svět už vykoukl malý zebu, kůzlata různých plemen i jehňata.

Farma Wenet je obklopená malebnou krajinou Broumovska, která skýtá mnohé vyžití v každém ročním období, od romantických procházek po okolí, po celodenní výlety do skal, zdejších lesů, návštěvy památek, ale i oddech a relax u našich zvířátek na farmě.

S chovem jsme začali již v roce 1995. V té době by nás ani ve snu nenapadlo, že někdy v budoucnu budeme chovat taková zvířátka, jaká máme nyní. Vše začalo nevinně jedním pštrosem, emu hnědým, který se na zahradě vyjímal a byl tehdy něčím velmi exotickým. No jenže po čase nám bylo líto, že běhá po zahradě sám, tak jsme mu pořídili dalšího do páru.

V dnešní době u nás najdete i pštrosa nandu pampového. Patříme také mezi jedny z největších chovatelů lam v České republice, v našem chovném stádu jsou zastoupeny lamy krotké, lamy guanaka a lamy alpaky. V roce 2008 do našeho chovu přibyli i velbloudi. Chováme ale i klasická vesnická zvířátka, jakou jsou králíci, slepice, husy, kachny a samozřejmě také ovečky, kozy, prasátka a mnohá jiná.

Chov zvířátek je naším velkým koníčkem a věnujeme mu takřka celý náš volný čas. Je to sice práce, která k tomu neodmyslitelně patří, ale odměnou pro nás jsou pak nejen zvířata v dobré kondici, ale i nové přírůstky, které potěší nejen nás, ale mnohé návštěvníky farmy. Těmi bývají děti ze škol a školek, a to nejen místní, ale z celého Královéhradeckého kraje, které nás se svými učitelkami a vychovatelkami navštěvují. Nadšení dětí a jejich radost v očích nás pokaždé přesvědčí o tom, že to co děláme, má svůj smysl.

Martin Weber, Martin Netík