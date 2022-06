„Je to již náš devátý sraz s názvem „Dvoutakti na kolejích“, neboť jako veteráni máme rádi i jiné staré věci. Proto vyrážíme tam, kde jsou ještě v provozu úzkokolejky nebo je někým provozována historická železnice. Například v minulosti jsme byli ve skanzenu v Zubrnicích a nyní jsme se svezli důlním vláčkem v Podkrušnohorském technickém muzeu. Také nás pochopitelně lákají přírodní zajímavosti, kulturní památky a technické objekty. Prostě se snažíme, aby naše srazy byly co nejpestřejší. Letos jsme se proto ubytovali v bílinském autokempu Kyselka a prohlédli si například tamní lázně, vyjeli si do Podkrušnohorského technického muzea a zamířili i k Elektrárně Ledvice, neboť nás zlákala návštěva infocentra s nejvýše položenou rozhlednou v České republice. Vše samozřejmě doplňují společenské večery v autokempu. Aby toho nebylo málo, v neděli ještě jedeme na zámek Jezeří, po jehož prohlídce se rozloučíme,“ přiblížil program dvoutaktů, ale i několika „novějších“ čtyřtaktů Pavel Křovák, předseda Zemského svazu Všeobecného evropského IFA klubu.