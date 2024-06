V sobotu 1. června duněly v Hranicích na Masarykově náměstí motory strojů všech možných značek, kubatur i roku výroby. Konala se tady v pořadí již 15. motomše. Tato akce je od svých začátků poděkováním za uplynulou sezonu a vzpomínkou na kamarády motorkáře, kteří tento svět opustili v minulém roce, ať už na cestách nebo mimo ně. Současně je vždy i symbolickým zahájením sezony nové.

V Hranicích se uskutečnila motomše | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

I přes nepříznivou předpověď počasí se opět sjeli do Hranic motorkáři a motorkářky z různých koutů naší krásné země. Od jedenácti hodin se náměstí postupně plnilo jednostopými i vícestopými motocykly. Ve dvanáct hodin byla akce oficiálně zahájena. Všichni návštěvníci měli možnost si stroje prohlédnout i se pobavit s jejich majiteli. A že bylo opět na co koukat.

Po mši svaté, kterou vedl v kostele Stětí sv. Jana Křtitele děkan hranické farnosti František Dostál, a po požehnání strojům a jezdcům se celá kolona motocyklů vydala na spanilou jízdu po regionu. V čele s panem děkanem jedoucím v sajdkáře nádherného stroje NSU celá skupina organizovaně projela trasu z Hranic přes Drahotuše, Milenov, Podhoří, Loučku, Bohuslávky, Dolní Újezd a Veselíčko, přes Osek nad Bečvou, Oldřichov, Sušice směrem na Lipník nad Bečvou a zpátky do Hranic. Až na pár kapek, které však nikoho nemohly rozhodit, se jízda povedla na jedničku a do hranického kempu dojeli všichni v pořádku. Tady akce pokračovala již neformálním setkáním s živou hudbou až do pozdních nočních hodin.

Motomši již tradičně pořádá hranická divize Harley Owners Group Ostrava za podpory města Hranice. Patnáct let, to je už pořádně dlouhý čas, a od samotného počátku stojí u všech ročníků pan Jiří Richter.

S prvotní myšlenkou organizovat v Hranicích Motomše přišel ovšem před lety pan Tomáš Slimáček – Slim, který v té době pracoval na velvyslanectví v Austrálii, kde se motomše konaly. A od myšlenky nebylo daleko k činu. Kromě Tomáše se zakládajícími členy staly také pánové Jiří Richter – Doktor, Miloslav Zdráhala – Kozel, Jarda Černoch – Jary, Aleš Šturala – Andy, Milan Hajlman – Milano, Bedřich Hýža – Beďa, Radek Vychodil – Hanák, Petr Černý – Míra a Laďa Zdráhala – Ládík.

V tu dobu pánové možná vůbec netušili, jakou tradici v Hranicích vlastně zakládají. Přes všechny počáteční peripetie spojené s možností vůbec tyto akce pořádat se letos Motomše Hranice dožila patnácti let. A stále láká další a další příznivce jedné stopy.

Pánové, patří vám velké poděkování. Nejen za tento jubilejní ročník, ale i za ty všechny předchozí. Stále je to akce zajímavá nejen pro motorkáře samotné, ale i pro občany a návštěvníky našeho města, a to od těch nejmenších až po staré kmety.

Přeji vám, a vlastně i nám všem ostatním, ještě mnoho vydařených ročníků a všem motorkářům hodně bezpečně ujetých kilometrů, hodně radosti z jízdy, a hlavně vždy šťastný návrat domů.

