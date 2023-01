Návštěvníci uvidí staré maškarní masky od 1. poloviny 20. století, prohlédnout si mohou hlavní postavy milevských maškar, mezi něž patří Bakus, Dlouhán, Bába s nůší, Medvěd, Holič, Spejbl a Hurvínek, Párkař nebo Koza s kobylou. V kinosále mohou navíc zhlédnou filmové záběry milevských maškar z let 1934 až 1977.

Muzeum bylo otevřeno v roce 2017 v návaznosti na dlouholetou tradici maškarního průvodu v Milevsku.

Muzeum milevských maškar sídlí v Milevsku v Jihočeském kraji a je umístěno společně s Turistickým informačním centrem Milevsko v prostorách krásného secesního domu čp. 6 na náměstí E. Beneše.

Otevírací doba:

září – květen

úterý - pátek 9 - 12 a 13 - 17 h

sobota 9 - 12h

strátní svátky 13 - 17 h

Vstupné:

3 - 6 let 5 Kč

6 - 15 let 25 Kč

od 15 let 50 Kč

senioři, studenti, ZTP 25 Kč

rodinné vstupné 2 dospělí + 2 děti 125 Kč

Za milou pozvánku do muzea děkujeme Anně Turkové