Dne 13. ledna 2021 bylo našim chlupáčům, medvědím kamarádům, 21 let. Od doby, kdy se usídlili u nás v Berouně na Městské hoře, chodí za nimi gratulanti naší školní družiny a přináší jim kromě ovoce, medu i vlastnoručně vyrobené dorty. Nejinak tomu bylo dnes, i když v menším vydání. Vzhledem ke koronavirové situaci přišla za medvědími kluky jen dvě oddělení družiny. Nepřišli jsme s prázdnou, každé oddělení přineslo ovocný dort a mnohé další pamlsky – piškoty, mrkev, jablka a další pochutiny. Děti přispěly též do kasičky na med. První oddělení družiny pro kluky vyrobilo i krásné přáníčko.

Když jsme se přiblížili k medvědáriu, byli jsme docela zklamaní. Kamarádi na nás nečekali, nebyl zde nikdo. Všem bylo jasné, že oficiální oslavy být nemohou, ale doufali jsme, že nás kluci budou vyhlížet. Ani náhodou. Asi jim byla zima, asi spinkali. Jedno s druhým. Vždyť přeci víme, že medvědi jsou zimní spáči. Sice u nás v Berouně tak docela ne, neboť se s nimi můžeme setkat v průběhu celého roku. Ke svému životu tu mají všechno, teplo, dobré jídlo, krásné pelíšky, a tak nemají potřebu zimního spánku. Jediné, co během zimních měsíců zimní spánek připomíná, je jejich pohodlnost až lenost.

Ale vše bylo napraveno. Paní ošetřovatelka otevřela dveře jejich pokojíků a my na ně zavolali. Kluci se probudili a přišli za námi. My jim ze srdce popřáli hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta. V duchu jsme si vzpomněli i na Vojtu, který se na nás díval z medvědího nebe a slavil určitě s námi. Paní ošetřovatelka kluky nakrmila, rozdala jim naše dortíky a my se nemohli vynadívat. Kluci jako by věděli, že jsme přišli za nimi. Jejich upřené pohledy plné radosti nám opravdu vykouzlily úsměv na tvářích. Po předání dárků jsme se s našimi chlupáči museli rozloučit. Tak kamarádi, mějte se hezky, oslavte své narozeniny a my za vámi zase zajdeme, ale až bude teplo. Narozeninový den našich chlupáčů Kuby a Matěje jsme si opravdu užili. Hlavně, aby nám zde vydrželi ve zdraví ještě hodně dlouho.



Medvědí narozeniny (1. oddělení)



Venku sněží, mrznou uši,

a medvědům, těm to sluší.

Slaví dneska narozky,

už se smějí radostí.



Dorty jsme jim připravili,

pěkně jsme je nazdobili,

Oni je pak raz – dva snědli,

s plným břichem do brlohu lehli.



Nechají si o medu zdát,

my jim jdeme blahopřát.

Štěstí, zdraví, milí kamarádi,

vzpomínejte na nás rádi.

Medvědi (3. oddělení)

Medvědi spí,

najednou se probudí.

Dokola si podívají,

na dortu si pochutnají.

Kamarády pozdraví,

za dorty jim děkují.

Chvilinku si pohrají,

a pak honem – spinkání.

Medvědi (3. oddělení)



My jsme přišli za medvědy,

oni se hned probudili.

Jako by nás slyšeli,

ven hned rychle přiběhli.



Kluci naši milovaní,

my vám neseme přání.

Dneska narozky slavíte,

dortíčky si smlsnete.



Přejeme vám hodně zdraví,

abyste s námi tady spali.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí