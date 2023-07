Meruňkové mámení pro Maxijedlíka. Snědl osm belešů za necelé tři minuty

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Jarda Němec a jeho další počin ve světě jídla a rychlého pojídání. Tentokrát zavítal v sobotu 1. července na Meruňkobraní ve Velkých Pavlovicích. Zde mu a jeho vyzyvatelům připravili pořadatelé poctivé beleše s domácí meruňkovou marmeládou. Jen co se do nich Maxijedlík zakousl, bylo pro další soutěžící jasné, že to bude náročný souboj.

Meruňkové mámení pro Maxijedlíka. Snědl osm belešů za necelé tři minuty | Video: poskytl Jarda Němec

„Podařilo se mi je sníst za 2 minuty a 42 vteřin," pochlubil se Němec. Tento čas mu bohatě stačil k vítězství. Souboji přihlíželo také několik desítek návštěvníků, kterým nad výkony všech soutěžících bez nadsázky žasnul zrak. Pokáčovy hity se rozléhaly zámkem v Rosicích. Došlo i na autogramiádu a focení A jestli si myslíte, že měl Jarda Němec v žaludku už plno, tak se budete asi divit. V průběhu odpoledne si dal ještě meruňkový guláš, při kterých spořádal čtyři meruňkové knedlíky a meruňkové klobásy. Kam to ten člověk jenom dává, ptáme se.