Miss předvedly show v Kroměříži. Podívejte se na módní přehlídku

Honza Král Čtenář reportér

Uběhlo pět let a legendární TOP MODA v Kroměříži se znova vrátila na krásny Arcibiskupský zámek. Ten padl do rukou restaurátorů a už teď je to krása. Moderátorem byla herecká stálice Jan Čenský, který svým vtipem sklidil velký aplaus.

Miss modelky předvedly show v Kroměříži. Vše zachytil brněnský fotograf | Foto: Honza Král

Samotné přehlídky byly plné barev, střihu a krásných svatebních i společenských šatů. Na mole se předváděly modelky z MISS CZECH REPUBLIC 2022 Krystýna Pyszko, MISS CZECH REPUBLIC 2023 Justýna Zedníková, MISS PRINCESS OF THE WORD CZECH REP. 2018 Adéla Kašpařiková a další modelky a modelové. Ukázala se také herečka Eva Čížkovská, kterou můžeme znát z filmu Discopříběh. VIDEO: Návrat do devadesátek? Mámu zpívaly s Luneticem v Olomouci stovky lidí Svoji tvorbu prezentovalo celkem sedm módních návrhářů. Mezi nimi byl pan Luděk Hanák, Sandra Švédová, Martin Čapek, Tereza Sabáčková, Yvona Leitner, Iveta Řádková a další. Program doplnila zpěvem paní Emilie Řezáčová. Na tak krásné akci nescházel ani profesionál na ženskou krásu ze Slovenska Jozef Oklamčák. Malé překvapení Právě pan Oklamčak přichystal pro návštěvníky také malé překvapení, a to pasovaní nových členu do rodiny Československého lva. Jmenovitě se jím stal herec Jan Čenský, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš nebo herečka a moderátorka Eva Čížkovská.