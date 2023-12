Vodní záchranáři předváděli na mistrovství České republiky neskutečné výkony

Zástupci Mladé Boleslavi odcestovali v hojném počtu 26 závodníků. Oslabeni byli o Vojtěcha Jačka, který ač favorit v kategorii žactva onemocněl.

Klání to bylo velmi náročné. Dopoledne došlo na rozplavby, z nichž postupovali ti nejlepší do odpoledních finálových bloků, ze kterých vycházelo konečné hodnocení. Soutěžilo se v šesti individuálních a v pěti štafetových disciplínách.

Mladoboleslavským záchranářům se v ústeckém bazénu velmi dařilo a předváděli neskutečné výkony. Týmu se podařilo získat celkem 12 zlatých medailí ze štafet, 4 stříbrné medaile a stejný počet bronzových. V individuálních disciplínách ve finálových blocích získali 15x 1. místo, 14x 2. místo, 24x 3. místo.

„Závěrem bych jako trenérka chtěla poděkovat všem našim závodníkům za skvělou reprezentaci klubu a města, dále za neskutečnou týmovost. Dále bych chtěla poděkovat všem trenérům, kteří naše sportovce připravují a samozřejmě rodičům bez jejich podpory by to nešlo,“ zdůraznila trenérka mladoboleslavských vodních záchranářů Lenka Vernerová.

„Toto mistrovství České republiky bylo poslední možností nominovat se do reprezentace pro rok 2024 v tomto sportu, a proto budeme doufat, že se to podařilo co nejvíce členům našeho klubu. Nominace by měla být známa do konce ledna,“ doplnila Lenka Vernerová.

Ročník 2012 - 2009 individuální disciplíny

● Sofie Kotková - nejmladší účastnice celého mistrovství a její nejlepší umístění - překrásné 7. místo

● Kristýna Mannová - 5x finálová účast a nejlepší umístění 3x 4. místo

● Jiří Šrajer - nejmladší účastník mezi žáky a jeho nejlepší umístění bylo 5. místo ve finálovém bloku

● Bogdan Baleca - 4x finálová účast, nejlepší výsledek 2. místo

● Syfax Belkacem - finálová účast mu unikla o malý kousek - jeho nejlepší umístění 7. místo

● Nikola Klotzbergová - 3x finálová účast, 1x 2.místo ve finále

● Barbora Šrámková - 5x finálová účast, 3x 3. místo, 1x 2. místo, celkově 3. místo

● Julia Tůmová - 6x finálová účast, 1x 1. místo, 2x 2. místo, 3x 3. místo, celkově 2. místo

Ročník 2008 - 2005 individuální disciplíny

● Šimon Štípek - nejlepší umístění 8. místo

● Tadeáš Jakubec - nejlepší umístění 17. místo

● Aneta Vaněčková - 1x finálová účast, nejlepší umístění 4. místo

● Adam Pekař - 4x finálová účast, nejlepší umístění ve finále 2. místo

● David Verner - 5x finálová účast, 1x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo - celkově 2. místo

● Karolína Štěpánková - nejlepší umístění 7. místo

● Simona Klotzbergová - 1x finále - nejlepší umístění 4. místo

● Kryštof Zouhar - nejlepší umístění 10. místo

● Matyáš Líbal - nejlepší umístění 9. místo

● Sebastien Franc - nejlepší umístění 7.místo

● David Pekař - 6x finálová účast, 1x 1. místo, 1x 2. místo, 4x 3. místo

● Kristýna Mňuková - 5x finálová účast, 4x 1. místo, 1x 2. místo, celkově 1. místo

● Natálie Hrdinová - 6x finálová účast, 2 x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo, celkově 2.místo

Ročník 2004 a starší individuální disciplíny

● Jaroslav Obdržal - 6x finálová účast, 2x 1. místo, 4x 2. místo, celkově 3. místo

● Tereza Výmolová - 6x finálová účast, 1x 2. místo, 4x 3. místo, celkově 3. místo

● Kateřina Tancmanová - účast ve štafetových závodech a získání několika medailí ve štafetách

● Michal Lhotka - 1x finálová účast, 1x 4. místo

● Michael Zorkler - 5x finálová účast, 1x 3. místo

● Radek Černý - 6x finálová účast, 2x 1. místo, 3x 3. místo, celkově 2. místo

● Jana Bláhová - 6x finálová účast, 1x 3. místo