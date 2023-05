Alexandra Lojínová získala stříbrnou medaili na mistrovství Evropy juniorské třídy Techno 293 na italském jezeře Lago di Garda! Éra velmi úspěšných mladých windsurfařek stále pokračuje.

Alexandra Lojínová z TJ Delfín Jablonec získala stříbrnou medaili na mistrovství Evropy juniorské třídy Techno 293 | Foto: Český svaz jachtingu

Závodu se účastnilo celkem 259 mladých windsurfařů z celé Evropy. Česko mělo na startu osm reprezentantů. Největší naděje jsme vkládali do dvou nejzkušenějších z celého týmu, a to 15letého Šimona Skřepka (TJ rapid Brno) a rovněž15 leté Alexandry Lojínové (TJ Jablonec nad Nisou).

Podmínky na Gardě v tomto brzkém jarním termínu bývají velmi tvrdé jak z hlediska velké zimy, tak silného větru. Alex Lojínové tyto proměnlivé podmínky velmi svědčí a dokáže se prosadit v jakémkoliv větru. Alex si od začátku uvědomovala svůj potenciál a určitě chtěla navázat na úspěchy v této lodní třídě které vybojovaly její starší kolegyně z reprezentace v posledních dvou letech a které již dnes závodí na olympijské třídě iQFoil.

Na druhou stranu tento psychický tlak a stres Alex trochu svazoval ruce a musela se s tím vypořádat. Od začátku se držela na předních příčkách, i když k posunu na stupně vítězů stále trochu chybělo. Předposlední den závodu se více uvolnila a dokázala zajet tři skvělé rozjížďky, které ji posunuly na průběžné 2. místo. Trochu si přála, aby nemusela už poslední den závodit, protože stres byl velký a poslední dva dny ani pořádně nejedla, jak měla stažený žaludek.

Poslední den vítr sice na sebe nechal dlouho čekat, ale nakonec se ora objevila v obvyklé síle kolem 5–6 m/s. Italka Teresa Medde, která byla před posledním dnem na třetím místě a na Alex ztrácela 4 body, se odhodlala k velkému útoku a v prvních dvou rozjížďkách dokázala stáhnout 3 body. Turkyně Nurhayat Güven si svoje první místo hlídala a nedovolila se ostatním soupeřkám přiblížit. Alex potřebovala nutně Italku v poslední rozjížďce porazit, aby si zajistila celkové druhé místo.

„Taktiku jsme trochu upravili, protože levý konec startovní čáry byl stále velmi zvýhodněn. Alex šla do startu pravobokem z poloviny startovní čáry, kde bylo víc místa, a mohla tak okamžitě získat čistý vítr a maximální rychlost. Další rozhodující fází byla poslední bójka před cílem, která byla velmi vysoko proti větru oproti cíli, a závodnice, které jely nejkratší cestou musely sjíždět do cíle velmi pomalu na zadní vítr. Alex měla za úkol přetáhnout tuto poslední bójku a dostat se níž, což by jí dovolilo jet na posledním kurzu do cíle ve skluzu. Alex fantasticky splnila všechny tyto pokyny, a právě na posledních 200 m před cílem urputně bojující Italku dokázala ve skluzu předjet a vyhrát poslední rozjížďku. Emoce, které pak člověk zažije společně s mladou slečnou, která si jde za svým snem a podřídí tomu několik let života, jsou nepopsatelné a přál bych to každému aspoň jednou v životě zažít,“ řekl reprezentační trenér Jan Skřepek.

„Jsem strašně spokojená, byla jsem v obrovském stresu, ale nakonec to dopadlo dobře. Jsem ráda, že se mi podařilo něco, pro co jsem poslední dobu žila. Už před poslední rozjížďkou jsem věděla, že skončím na pódiu, tak ze mě nervozita trochu spadla a jela jsem, jak nejlépe to šlo. Celou rozjížďku jsem Italku dojížděla a když jsem už byla na dosah, řekla jsem si – teď nebo nikdy – a vyšlo to,“ uvedla Alex, která se stala po Kristýně Chalupníkové, Nele Sadílkové a Nikol Říčanové čtvrtou českou dívkou, jež v posledních třech letech bere medaili na MS nebo ME ve třídě Techno 293!

Alex dala do závodu opravdu vše, protože i když hned na další den měla domluvený trénink na Gardě na juniorském iQFoilu, tak stres a fyzické vyčerpání si vybraly svou daň a Alex onemocněla a musela stejně nakonec odcestovat zpět do Česka.

Výborně jezdil také v kategorii do 15 let František Burda z Jachtklubu Česká Lípa, který vybojoval skvělé desáté místo.

Výsledky českých reprezentantů:



U17 dívky (31 prken)

2. místo Alexandra Lojínová TJ Delfín Jablonec

17. Klára Chalupníková TJ Rapid Brno



U17 chlapci (38 prken)

15. místo Štěpán Loužek Jachetní klub Plzeň

18. místo Jiří Štěpánek TJ Delfín Jablonec

25. místo Šimon Skřepek TJ Rapid Brno



U15 chlapci (65 prken)

10. místo František Burda Jachtklub Česká Lípa

48. místo Zdeněk Plch YC DIM Bezdrev

61. Jan Verl TJ Delfín Jablonec

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu