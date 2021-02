Pokaždé jiná dokáže být Pálava i během několika zimních dnů . Za výlet ale kopce mezi Dolními Věstonicemi stojí i v zimě. Co cestou můžete potkat ukazují snímky Jaroslava Cabala a Martiny Procházkové Kucejové.

Ze zimního přechodu Pálavy. | Foto: Jaroslav Cabal

Jaroslav Cabal se z Mikulova do Dolních Věstonic v uplynulém týdnu vydal dvakrát a cestou našel mnoho prchavých půvabů, které po kopcích od Tabulové hory po Děvíčky roztrousila marnotratná paní zima. Tráva i šípky zalité do ledu od pohledu přímo cinkají, z rozhledů před kopce a do mlhy v údolí je cítit studený vítr i svěží vzduch. Pálava zkrátka pobízí k vycházce v každé roční době.