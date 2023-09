Přinesli jste si domů z lesa plný košík hub a nevíte, co s tím? Vyzkoušejte tento osvědčený recept od naší čtenářky Karly Kudové. Houbový karbanátek je jednoduchý na přípravu a zmizí z talířů raz dva.

Recepty z hub | Foto: Deník koláž

Osmažíme cibulku do zlatova, přidáme na drobno pokrájené houby a dusíme do měkka. Necháme vychladnout. Přidáme nakrájené housky namočené v mléce, 2 vajíčka, kmín, majoránku, sůl, česnek a provensálské bylinky. Vytvoříme placičky, obalíme ve strouhance a smažíme do růžova.

Jako přílohu mohu doporučit brambory nebo chléb, okurek aj. dle vlastní chuti.

Jak na vaření s houbami? Důležitých je několik pravidel

Zdroj: Deník/Jan Lakomý

