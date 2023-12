Z kalamity do pohádky. Pavlov se probudil do kouzelného mrazivého rána

Sníh křupe pod nohama, ledové krystalky se třpytí v ranním slunci a ruce a nos pořádně zebou. Tak to vypadá, když se Vysočina probudí do extra mrazivého rána. Podívejte se, jaké bylo to pondělní na Jihlavsku.

Zima v Pavlově. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Typické zimní počasí v minulých dnech potrápilo hlavně řidiče. Zato potěšilo milovníky zimních sportů a radovánek. Vysočinu ráno sevřel mráz. Nejchladněji bylo v Jihlavě a Hubenově Sníh a mráz vydrží i v nejbližších dnech, meteorologové zatím výraznější oteplení nehlásí.