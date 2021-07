Berounští diváci připravili bojovníkům pěknou atmosféru, do varu je dostaly zejména zápasy domácích borců. Mohutné podpory se dočkal například Jan Semlbauer v boxerském zápase proti Lukáši Sovovi, kterého skvělým výkonem porazil jasně 3:0 na body. Jedním z vrcholů večera byl zápas MMA berounského šestnáctiletého mladíka Tomáše Holečka, který nečekaně porazil 3:0 na body o dvanáct let staršího Jana Beneše. Po zápase mu aplaudovalo celé publikum, v němž nechyběla ani starostka města Berouna Soňa Chalupová nebo poslanec Jan Skopeček.

Cenu za vítěze zápasu převzal Tomáš Holeček z rukou legendy české MMA scény Karlose „Terminátora“ Vémoly, jenž se přijel podívat na své potenciální nástupce. Galavečer zakončil hlavní souboj dne v sandě do 70kg mezi Kamilem Káninským a Martinem Hurtem, který Kamil ovládl rovněž na body. Pořadatelé akce by tímto ještě jednou rádi poděkovali všem sportovcům, fanouškům i partnerům, bez nichž by se celá akce nemohla uspořádat.

Autor: David Holeček