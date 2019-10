Rok předem jsem si s manželem, dcerou a psem Sheldonem zajistila dovolenou ve Východních Čechách. Než jsme odjeli, stačila jsem však promarodit čtyři měsíce s nohou v sádře.

Návštěvy Adršpašských skal, kde jsem dosud nebyla, jsem se však vzdát nechtěla. Tisícovka schodů mi sice dala zabrat, ale stálo to za to. Vyrazili jsme brzy ráno a více než polovinu cesty jsme si užili bez tlačenic. Pouze na několika závěrečných kilometrech jsme se prodírali mezi dvojími svatebčany, kteří si úchvatnou přírodu AS vybrali pro svůj Velký den.

Zatímco rodina se z Růžové hory plazila na vrchol Sněžky po svých, já se pohodlně vezla lanovkou. Také zde nám počasí přálo, a užili jsme si nádherná panoramata :). Jednou jsme se také rozdělili. Zdatnější trojka se vydala na další skály a já, knihovnice, jsem si nemohla nechat ujít procházku Babiččiným údolím.

Zdeňka Adlerová