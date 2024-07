Herci Západočeského divadla v Chebu si připravili pro návštěvníky Seebergu komentovanou prohlídku. Zábavnou formou provedli hradem kolem padesáti lidí. Lidé se zábavnou a vtipnou formou dozvěděli o nejdůležitějších vlastnících hradu Seeberg. Zjistili, co to vlastně znamená ministeriál a ministeriální hrad. Uviděli krátké příběhy ze života Kašpara Šlika, Kašpara Junckera anebo bratrů Konráda a Jošta z Neubergu. Návštěvníky sem dovezl historický autobus RTO přímo z Františkových Lázní.

Mimo jiného se návštěvníci hrané prohlídky dozvěděli více také o vzácných návštěvnících hradu, jakým byl například Johann Wolfgang von Goethe, který hrad Seeberg několikrát navštívil.

V poslední části hrané prohlídky tu byl také zmíněn Alois John. Ten byl ve 20. století ředitelem muzea ve Františkových Lázních a také byl zakladatelem časopisu Unser Egerland (Naše Chebsko). V něm připomínal historický význam samotného Egerlandu, tradiční zvyky, ale také egerlandské památky. Díky tomu se pak povedlo domluvit opravu hradu Seeberg, pod vedením městského stavebního rady Josefa Paschera.

Mimo jiné se lidé dozvěděli i o různých pověrách a záhadách, které se o hradu Seeberg vypráví.

Další prohlídka s herci Západočeského divadla se uskuteční v pátek 12. července od 21 hodin. A opět mohou lidé využít jízdu historickým autobusem RTO, který hosty odveze ze zastávky Františkovy Lázně – Městské sady ve 20.30 hodin. Následně po skončení prohlídky zase všechny odveze do Františkových Lázní.

Cena prohlídky s divadelníky je 270 korun a cena autobusu je 50 korun za každou započatou jízdu. Děti do 13 let jedou zdarma. Zamluvit si místo na prohlídku můžete na telefonním čísle: 351 011 990 a to od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.