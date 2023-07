Na co se můžete těšit o prázdninách v Zoo Dvorec? Program je nabitý akcemi.

Prázdninový program je v zoo nabitý akcemi. | Foto: Jana Ambrožová

V červenci tradičně začínáme s Hrošími narozeninami, které se uskuteční v sobotu 8. července. Hroch Buborék totiž dosáhne věku 15 let, a to je již čas na vystavení občanského hrošího průkazu. Hned další neděli 16. července se budeme věnovat plazům a představíme Tajuplný svět hadů. V pavilonu Venomous budou k vidění letošní odchovaná mláďata, návštěvníci se s průvodcem vydají do světa jedovatých plazů a pro děti bude připraven workshop a doprovodný program.

Akce Stíny v džungli se koná 29. července a bude věnována tygrům. Vzhledem k tomu, že jsme posledními chovateli bílých tygrů bude program směrován právě na problematiku chovu těchto kočkovitých šelem. V srpnu se těšíme na Africkou kulturu s trhy.

Zdroj: Jana Ambrožová

6. srpna za námi opět přijedou přátelé ze skupiny Uganda Dancers Band, aby nám předvedli tance, zpěv a Afriky. Součástí programu budou trhy s občerstvením, suvenýry, látkami, plátny a jinými předměty dovezenými z Afriky.

26. srpna se uskuteční Světový den divokých psů, a protože Zoo Dvorec chová nejohroženější šelmu Afriky, považujeme za velmi důležité přiblížit návštěvníkům tuto problematiku. Součástí akce bude program pro rodiny, komentovaná krmení a soutěže.

Pokud nestihnete některou z našich akcí, můžete se do zoo vydat kdykoliv jindy. Od začátku roku jsme přivítali řadu mláďat, která určitě stojí za vidění. Ze šelem můžeme zmínit mláďata servalů, která se narodila na konci května. Téměř současně se narodilo první mládě u lemurů, dvojčata dikobrazů i tamarínů. U afrického skotu se těšíme z telátek skotu watusi, v očekávání je narození dalšího pakoně.

Mimina přibývají po celý rok a v expozicích je stále velmi živo. Otevírací doba po dobu prázdnin je od pondělí do neděle 9 – 18 h. Aktuální program najdete na www.zoodvorec.cz, fcb a instagramu Zoo Dvorec. Přejeme vám krásné léto, super prázdniny se skvělými zážitky a těšíme se s vámi na viděnou!

Jana Ambrožová, Zoo Dvorec

Autorce děkujeme za příspěvek