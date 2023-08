Na jubilejním 25. ročníku Mezinárodního srazu „nejdelších motocyklů světa“ v Krásné Lípě ve dnech 26. až 28. srpna 2023 Národní technické muzeum představí provozní exponát, stroj Čechie-Böhmerland 600, cestovní model z roku 1930, který se dochoval pouze ve dvou kusech.

Čechie-Böhmerland 600. Ilustrační foto | Foto: Jan Pek

Mezi nejneobvyklejší motocykly vyrobené u nás patří nepochybně Čechie-Böhmerland. Tento „nejdelší motocykl světa“ je dnes jedním ze sběratelsky nejvyhledávanějších motocyklů vůbec. Do dnešních dnů se však dochovalo pouze několik desítek strojů roztroušených po celém světě. Vlastnit stroj značky Čechie-Böhmerland je totiž snem každého významného motocyklového muzea, bohužel jeho získání je dnes velmi obtížné. Zhruba polovina všech dnes dochovaných motocyklů Čechie-Böhmerland se každoročně sjíždí do místa jejich vzniku, do severočeského města Krásná Lípa. V letošním roce proběhne již 25. ročních jejich mezinárodního setkání.

Umělci poskytli díla k charitativnímu prodeji, aby podpořili péči o seniory

„Národní technické muzeum vlastní ve svých sbírkách hned dva tyto vyhledávané klenoty. S jedním z nich se muzeum aktivně zúčastní i letošního ročníku srazu. Pro jubilejní 25. ročník jsme připravili stroj Čechie-Böhmerland 600, cestovní model z roku 1930. Tento vzácný motocykl, který je součástí sbírek muzea již od roku 1964, byl v restaurátorských dílnách NTM uveden do provozuschopného stavu a máme tak možnost předvádět ho v chodu. Dle dostupných informací existuje stejný model pouze ve dvou kusech. Stroj ze sbírek Národního technického muzea je však jediný, který i po více než 80 letech stále jezdí,“ popsal účast muzea na srazu Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy NTM.