Nádherné fotografie z parku v Lednici. Čtenářka zachytila kouzlo mrazivého rána

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Roztomilá veverka na stromě, pára stoupají z teplého rybníka nebo zlatavě zbarvené stromy. To je jen krátký popis fotografií, které nám do redakce zaslala čtenářka Miroslava Jakubčíková. Pořídila je třetí říjnový týden v zámeckém parku v Lednici. Náhledněte do její galerii a pokochejte se, jak krásný je na jižní Moravě podzim.

Nádherné fotografie z parku v Lednici. Čtenářka zachytila kouzlo mrazivého rána | Foto: Miroslava Jakubčíková