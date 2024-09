Třeba si to nechceme přiznat, ale již pomalu končí léto a období dovolených. Ekonomika se nemůže zastavit, i v době dovolených a spolu s ní i doprava, protože v ekonomice se musí přepravit materiál pro výrobu. Musí se také přivést zboží do obchodů, abychom si měli kde nakoupit to, co potřebujeme.

V horkých dnech, hlavně nocích, kdy máme otevřená okna, jsme slyšeli z dálnice hučení kamionů. Jezdí téměř bez přestávky ve dne i v noci. Jak jsem již napsal, ekonomika se nemůže zastavit, k tomu aby byla stále funkční, potřebujeme právě kamiony. Nemohu se ubránit dojmu, že s kamiony to jde těžce, bez nich vůbec.

Ke kamionům potřebujeme řidiče kterých dnes chybí, jak jsem si přečetl, přibližně pětadvacet tisíc. Nedivím se tomu, „předvojenští řidiči“ stárnou, čas se nedá zastavit a nových řidičů je málo, protože cena řidičského oprávnění je taková, že mladí na ně prostě nemají. Vím, že se opakuji, ale tuto situaci musí řešit stát dřív, než bude pozdě. Jak? Zase se budu opakovat.

Nový budoucí řidič nákladního automobilu, později autobusu, by se zavázal jezdit určitou dobu. Za to by mu stát zaplatil kurz i s profesním průkazem. Pokud by přestal jezdit bez vážného důvodu před uplynutím závazku, vrátil by státu poměrnou část z ceny kurzu, který za něj stát zaplatil. Řidič kamionu je důležitý člověk v nákladní dopravě, protože bez něj kamion nepojede. Napadlo vás, co pro řidiče kamionů děláme?

Mám obavy, že toho moc, spíše nic, není. Je v pořádku, že se dbá na to, aby řidič kamionu dodržoval předepsané přestávky, protože to ovlivní bezpečnost silničního provozu. Ale co se má udělat, když nejsou volná místa na parkovišti a nemá kde kamion zastavit?

Přibývá různých nehod kamionů. Nechci být ten „nejchytřejší“, ale nedivím se tomu. Představte si, že celé dny sedíte sami v kabině kamionu, hraje vám rádio, které vám dělá společnost. Přes přední sklo vidíte stále pás betonu, po kterém jedou automobily. Kamion má automatickou převodovku, tempomat, řidič neřadí, jen sedí a točí volantem, to na dálnici není moc často, za těchto okolností se nedivím, že se z pozornosti při řízení stává rutin. A to není dobré, je to základ všech problémů v provozu .

Již delší dobu se hovoří, že převedeme nákladní dopravu na železnici. Proč ne? Máme hustou síť železnic, ale zdá se mi, že ji neumíme správně využívat. Musíme si přiznat, že vlak je vázaný na koleje a dnes není u nás moc firem, které by měly vlastní vlečku. To znamená, že pokud chtějí tyto firmy něco přepravit vlakem, musí mít nákladní automobil, kterým zboží převezou na nádraží, kde jej přeloží do vagonu a u příjemce se vše opakuje jen s tím rozdílem, že se zboží z vagonu přeloží na nákladní automobil a doveze k příjemci.

V této souvislosti si musíme přiznat, že kamion je při přepravě zboží rychlejší, levnější a operativnější. To vše ovlivňuje cenu přepravy, která je součástí ceny hotového výrobku. To vše přináší i kolony na našich přetížených dálnicích. Jak stále zdůrazňuji, nejsem ten nejchytřejší, jen vycházím ze zkušeností z praxe, pracoval jsem čtyřicet roků v dopravě a logistice.

Podle mého názoru je řešení tohoto problému poměrně jednoduché, začněme více využívat kombinovanou dopravu silnice a vlak která umožňuje dopravu „z domu do domu“. Organizace kombinované dopravy silnice společně s vlakem je jednoduchá, zákazník si objedná kontejner, který mu tahač doveze až do domu, kde jej naloží. Po naložení jej tahač odveze na kontejnerový terminál, kde se naloží na vagon a odveze na místo. Tam jej jiný tahač odveze k příjemci, kde se vyloží a prázdný kontejner tahač odveze na kontejnerový terminál.

Pokud bude více firem posílat své zboží kontejnery v jednom směru, dá se večer naložit kontejnerový vlak, který kontejnery přes noc odveze na místo určení, kde je ráno tahače rozvezou k příjemcům. Podle mého názoru je kombinovaná doprava silnice a vlak nejrychlejší a nejúčinnější řešení kolon na dálnici, z kterých se v případě nehody stává dlouhé parkoviště. Možná budete dokazovat, že nemám pravdu. To ani netvrdím, vycházím z toho, „co mě naučila praxe“ v dopravě a logistice. Možná jsem optimista, ale věřím, že o podpoře kombinované dopravy by se stále dalo uvažovat, protože i ona může být řešením problémů v dopravě.