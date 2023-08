Čtenáři si i v srpnu užívali prázdniny či dovolenou v oblíbeném Chorvatsku. Fotili se v „chorvatských“ brýlích, které pro ně připravil Deník v soutěži o proplacení poplatků z cesty na Jadran.

Čtenářka Lucie Machalová s maminkou v chorvatském Igrane. | Foto: Lucie Machalová

Například rodina Konečných v Chorvatsku navštívila město Nin s vyhlášenou pláží a natřela se bahnem. „Ninské bláto je prý léčivé,“ napsali Deníku. Dovolenou pak rodina trávila na ostrově Vir.

Blízko Makarské riviéry, v Igrane si užívaly chvíle Alena a Lucie Machalovy. Do Chorvatska jezdí matka s dcerou už asi deset let. „V Igrane jsme vyzkoušeli více apartmánů a byly vždy spokojeny. Celkově se nám tam líbí. Také jsme navštívily Split a Dubrovník pro jejich historické památky,“ uvedly.

Brýle Deníku

Chcete se ještě na poslední chvíli do soutěže Deníku zapojit? Není to problém, stačí vytisknout brýle a přidat se k soutěžícím, kteří se v nich zvěčnili na své dovolené v Chorvatsku. K fotografii připojte, kde se nacházíte, kde to máte rádi a proč a co vás na Chorvatsku baví.

Brýle si můžete stáhnout zde. Poté je vystřihněte, podlepte tvrdým papírem a neobvyklý doplněk je na světě. Fotografie zasílejte na chorvatsky@denik.cz

Těšíme se na Vaše příspěvky. Na fotografie soutěžících se můžete podívat v naší galerii.

Soutěžte s Deníkem.Zdroj: Deník