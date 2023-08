Jako v dobách První republiky, tedy v období od vzniku Československa v roce 1918 do Mnichovské dohody roku 1938, se cítili návštevníci speciální akce v Muzeu Kobylí. Zde si pořadatalé v pátek 4. srpna připravili Prvorepublikový podvečer, během kterého zahrála nejen tehdejší hudba, ale došlo třeba i na módní přehlídku modelů 20. a 30. let. Místo navštívil náš čtenář František Kobsa, kterému děkujeme za možnost zveřejnit hezké fotografie.

Návrat do První republiky. V Kobylí se hrálo i tancovalo jako za starých časů | Foto: František Kobsa

„Počasí si s námi do poslední chvíle laškovalo, až přesně v 18 hodin přestalo pršet a akci jsme mohli uskutečnit venku na dvoře Muzeum obce Kobylí," sdělili k začátku organizátoři. Pak už ale šlo všechno podle plánu. Vystoupení Jazz tria, módní přehlídka modelů 20 a 30 let ze sbírky Marie Letalové, Muzea Dávná Lednice a MDB divadlo nebo speciální míchané drinky od Pavla Kuby. To všechno bylo pro návštěvníky připravené.

Jediné co se prý neuskutečnilo, byli slibování auto veteráni. Pro ně bylo bohužel nejasné počasí jasným stopem. I tak se ale tato kulturní událost stala hezkou vzpomínkou na dávné časy.