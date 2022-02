OBRAZEM: Masopust se vrátil do Vodňan. Čekali na něj přes dvacet let

„Vyprovokovala mne kamarádka, ať jedu také. Sehnat vybavení ale nebyla žádná legrace, vše mám půjčené. Jen s botami o tři čísla většími to bylo hodně náročné, ale nelituji, mám skvělý pocit,“ zhodnotila účast Liberečanka v pěkně padnoucím retrosvetru, který jí ladil se šálou a baretem, z pod kterého vyčuhovaly dva blonďaté copy.

Bořivoj Pohl, který nejen patří do Klubu mistrů Jizerské 50, ale jezdí historické lyžníky pravidelně, přiznal, že vlastní ještě minimálně patnáct párů starých lyží a opatruje je ve sklepě jako oko v hlavě: „Je to poklad.“ To ostatně přiznala i dáma v klobouku. Sehnat dnes zachovalé lyže a především s funkčním vázáním není nic jednoduchého. „A ještě musí klapnout i velikost bot, jinak je to trápení. Mně naštěstí pomohl s vybavením starosta Smržovky, Marek Hotovec. On patří mezi tradiční účastníky podobných klání, k nejvyhlášenějším patří právě smržovští lyžníci. Ostatně za týden 19. února na Kedru, bude po poledni opět veselo,“ zve ´Paní nadlesní´, jak ji v Bedřichově tituloval moderátor akce.

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ platí v závodě lyžníků dvojnásob. Projížďka v kostýmech na 400 metrů libovolnou technikou startuje vždy hromadným startem a byla jako tradičně oficiální součástí slavnostního zahájení celé 55. ČEZ Jizerské 50 v pátek večer.

Lenka Klimentová

