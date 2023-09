Návrat po 69 letech. Zámeckou kapli ve Skalici opět rozzářil historický skvost

Čtvrtou zářijovou sobotu proběhlo v zámecké kapli odhalení křišťálového lustru, který byl po 69 letech navrácen zpět do zámecké kaple Domova pro seniory Skalice. Lustr byl pořízen už za původního majitele zámku barona Baraty, a to v 19. století a až do roku 1957 byl součástí zámecké kaple ve Skalici, kde dodnes probíhají mše pro obyvatele obce a uživatele místního Domova pro seniory.

Návrat po 69 letech. Zámeckou kapli ve Skalici znovu osvětluje historický lustr | Foto: Ludmila Binderová

V roce 1957 byl lustr převezen do synagogy města Miroslav, a to nazákladě rozhodnutí Národního výboru Skalice. Od té doby, až do jara letošního roku, byl lustr součástí mísntího kulturního domu. Na jaře letošního roku se vedení města Miroslav rozhodlo, že křišťálový lustr bude navrácen zpět do zámecké kaple v obci Skalice. Lustr byl přepraven do Opavy k panu Romanovi Mičkovi, který se jako mistr zlatník ujal restaurování. Myšlenka se stala skutečností a dne 23. září 2023 jsme mohli být součástí slavnostního posvěcení. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se nemalou mírou podíleli na navrácení lustru, a to městu Miroslav, jmenovitě panu starostovi Martinu Plechatému, místostarostovi Svatoslavu Ryšavému, dále Autoopravně Bobek Skalice, která zajistila přepravu lustru do Opavy, zastupitelstvu obce Skalice, které uhradilo náklady související s renovací tohoto lustru. Nemalou zásluhu na této akci má i elektro firma Jirka a Jirka, kteří prováděli obnovu elektroinstalace v zámecké kapli. V neposlednířadě děkujeme panu Michalu Drlíkovi, údržbáři Domova pro seniory Skalice, za veškeré přípravné práce související s instalací. Doufáme, že lustr se již nebude nikam stěhovat, a aby po rozzáření byl uklidňujícím světlem jak pro obyvatele Domova pro seniory Skalice, občany, tak i pro všechny návštěvníky, kteří do naší kaple zavítají.