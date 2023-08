OBRAZEM: Nebe blikalo. Silná bouřka přinesla do Brna tisíce blesků

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Snad každou sekundu oslnil temné nebe jasný záblesk. Tak by se dala popsat sobotní bouřka, která se prohnala jižní Moravou. Za poslední roky se podle meteorologů jednalo o jednu z nejaktivnější bouřek, co se počtu bleskových výbojů týče. Na území České republiky udeřilo až 84 tisíc blesků, což je nejvyšší denní počet za nejméně 10 let. Světelnou podívanou sledovali také čtenáři Deníku.

Nebe na Brnem blikalo. Silná bouře přinesl desítky tisíc blesků | Foto: Pavel Gabzdyl