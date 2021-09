Tečku za sobotním programem udělalo Mistrovství ČR v těžkém tahu. V něm zvítězil Jiří Borůvka, jehož kůň Kurt při své váze 720 kg utáhl 1500 kg na celkové délce trati 22 metrů. To znamenalo také vítězství v přepočtu tažené váhy na váhu koně. Kurt totiž utáhl více než dvojnásobek své váhy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.