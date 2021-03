/FOTOGALERIE/ Druhé kolo soutěže o nejkrásnější fotografii – tentokrát zimní, kterou vyhlásilo Městské kulturní centrum Votice, skončilo. Zaslali jste čtyřicet osm nádherných fotografií a hlasování bylo skutečně napínavé. Zapojilo se čtyři sta sedmdesát pět hlasujících, zasláno bylo tisíc šedesát tři hlasů a ani tentokrát celá řada hlasujících nedokázala vybrat jen jeden snímek.

Nejkrásnější zimní fotografií je koňské spřežení Ivy Jírovcové. | Foto: archiv organizátorů

Sčítání hlasů tedy nebylo jednoduché, hlasy jste dávali přímo fotografiím, posílali je do zpráv a mailů, několik jich bylo odevzdáno také do poštovní schránky MKC. A jak to tedy dopadlo? První a druhý snímek dělil pouhý jeden hlas!