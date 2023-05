Neslavnější plzeňská cukrářka paní Mirka van Gils Slavíková se setkala v rodném městě s mnoha fanynkami. Svým příchodem přítomné okouzlila typickým šarmem a večer prozářila neobyčejnou energií a vitalitou.

Vždy usměvavá slavná cukrářka Mirka van Gils Slavíková | Foto: Eva Hubatová

Autorku řady knih, ale také známou světoběžnici 10. května vřele přivítala zcela zaplněná Polanova síň Knihovny města Plzně. Mirka Slavíková se vyučila v Plzni u cukrářského mistra Jaroslava Pelíška, poté začínala jako cukrářka v pražské restauraci Moskva a posléze působila v prestižním hotelu Alcron. Před listopadem 1989 emigrovala do Německa a odtud do Jihoafrické republiky. V Johannesburgu s úspěchem vedla místní cukrárnu, ale přes Afriku se opět vrátila do naší vlasti, kde nějaký čas pobyla.

V touze po cestování pak zamířila do Spojených států, kde v San José v Kalifornii založila specializovanou cukrárnu na perníčky. Po narození dvou dětí (k nimž později přibyl syn Clark) se vrátila do Evropy. Po studiu ve švýcarském Curychu se vydala do Francie, kde v r. 2002 s úspěchem završila studium na Národní vysoké škole cukrářské. Zde jí byl udělen nejvyšší cukrářský titul Professeur en Sucre d´Art. Mimo další ocenění získala například v Basileji v r. 2013 zlatou medaili světového šampionátu v kategorii Culinary Art.

V průběhu let tvořila dorty pro mnoho slavných osobností. Nyní žije v Holandsku, kde pracuje na svých knihách a příležitostně vyráží na světové soutěže. Českým televizním divákům je důvěrně známá z pořadů Pečeme s láskou (2011), Maminčina kuchyně aneb vaříme s láskou (2015) nebo Peče celá země (2020), kde byla hlavní porotkyní.

Ve foyer Polanovy síně byla současně zahájena výstava nazvaná Plzeňské cukrárny včera a dnes, která bude k vidění do poloviny července. V souvislosti s tím byla znovu představena kniha Život je sladký. Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku, vydaná Knihovnou města Plzně v roce 2020. Mirka van Gils Slavíková v ní má své čestné místo.