Zámek a rozlehý park v Lednici patří k vůbec nejnavštěvanějším památkám nejen na jižní Moravě, ale v celé zemi. Přesto se dají pořád ještě najít chvilky, kdy můžete mít park téměř jen pro sebe. Stačí si přivstat a vyrazit na procházku ráno. Za pěkné fotky děkujeme Miroslavě Jakubčíkové.

Procházka lednickým parkem v letním ránu. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Stovky tisíc návštěvníků láká do Lednice každý rok malebná elegance anglické novogotiky zámku, rozlehlý park se slavným minaretem a mnoha dalšími drobným stavbami roztroušenými v celém Lednickovaltickém areálu. Pokud si chcete užít formální zahrady přímo u zámku a udělat si pár pěkných fotek kvetoucích záhonů a zurčíccích kašen bez toho, aby vám co půl minuty někdo vešel přímo do záběru, volte návštěvnu brzy zrána, jen co zahrady a park otevřou a než začnou najíždět desítky autokarů návštěvníků z celého světa dychtivých vidět památku zapsanou do seznamu UNESCO.