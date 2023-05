/FOTOGALERIE/ Opravdovým srdcem nemocnic bývají zdravotní sestry a ošetřovatelský personál, což platí také v případě nymburského zdravotnického zařízení. Právě jim proto v pátek 12. května patřila zasloužená pozornost u příležitosti Mezinárodního dne sester a ošetřovatelek. Jejich péče umí vyléčit, jejich úsměv pohladí a povzbudí.

Poděkování u příležitosti Mezinárodního dne sester v nymburské nemocnici. | Foto: Nemocnice Nymburk

„Co je ale velmi důležité a na co dáváme poslední měsíce obzvlášť pozor, jsou také rovnocenými a odbornými partnery našich lékařů, což se odráží v naší organizační struktuře. Sestra a lékař jsou tým, každý se svými kompetencemi a zodpovědností. Ne vždy to tak bylo a ne všude to tak je, to většina sestřiček ví," zdůraznilo vedení nymburské nemocnice na sociální síti.

„Na postupných změnách přemýšlení pracujeme a děkujeme na tomto místě i našim primářům a lékařům, že nás v tom podporují," stálo také ve vyjádření.

Nemocnice Nymburk