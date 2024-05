Poslední dubnovou sobotu se sešli dobrovolníci kolem řeky Berounky, aby v rámci svátku Dne země poklidili přírodu. Akci již tradičně pořádá spolek Vodácká Berounka, z.s., který spojuje zájem na rozvoji vodácké turistiky právě na této nedaleké řece. Úvodní ročník vodáckého úklidu pod názvem „Čistá řeka Berounka“ se uskutečnil v dubnu roku 2016.

Dobrovolníci již posedmé čistili řeku Berounku. | Foto: Alžběta Pyskatá

„Letošní ročník byl sedmý a sešlo na něj nejvíce dobrovolníků v celé historii čištění. Součtem všem zúčastněných mluvíme o 162 dobrovolnících,“ konkretizovala počet lidí organizátorka Alžběta Fleisigová.

Čištění probíhá od Plzně po Zvíkovec a celá tato trasa je rozdělena do pěti přibližně stejně dlouhých úseků. Dobrovolníci si mohou vybrat, kterou část řeky chtějí čistit buď z břehu či lodi. Přihlášku jednoduše vyplní prostřednictví formuláře na webových stránkách, na jejímž základě pak obdrží potřebné instrukce k vybranému úseku.

Kromě pytlů a rukavic zajištěných od organizací Ukliďme Česko a Povodí Vltavy, je zcela zajištěna přeprava osob, svoz nasbíraného odpadu, občerstvení po celý den a také hudební program, jenž nejen čištění zahájil v páteční podvečer, ale práci také náležitě odměnil a zakončil v Tábořišti u Mloka. V rámci sponzorských darů se o pitný režim všech dobrovolníků se postaraly pivovary Bakalář, Olešná a Chříč.

„Letošní ročník byl co do počtu dobrovolníků nejvydařenější. Bylo krásné počasí, tudíž drtivá většina jela na lodích. Odpadu bylo napříč všemi úseky méně, než jsme byli zvyklí z minulých let. Letos jsme na žádnou nevyžádanou raritu v čištění nenarazili. Pouze u břehu, v místě, kde se vystupuje u kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech, jsme nechali přivázanou polorozpadlou pramici. Povodí Vltavy se postará o její odvoz a likvidaci,“ zakončila povídání o letošním dobrovolnickém úklidu kolem řeky Berounky hlavní aktérka Alžběta.

Autor: Alžběta Pyskatá