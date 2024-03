Na jaře nás vítá probouzející se příroda. A však ne vždy je na ni pohled úplně idylický. Dojem často kazí venku pohozené odpadky. A tak se každoročně dobrovolníci snaží přírodě a svému okolí od odpadků pomoci. V rámci kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody, tak činí již více než 30 let.

Ukliďme svět 2023, archiv. | Foto: Český svaz ochránců přírody.

Každoroční dobrovolnické úklidy jsou soustředěny kolem dvou hlavních termínů. Letošní jarní termín kampaně připadá již na tuto sobotu 23. března. A tak o víkendu tedy opět vyrazí tisíce dobrovolníků do přírody, aby jí trochu ulehčili od odpadků, které tam zanechali nezodpovědní lidé.

Organizátoři naplánovali stovky úklidových akcí po celé České republice, do nichž se mohou zapojit zájemci z řad veřejnosti a pomoci tak přírodě. „K naplánovaným akcím se můžete přidat jednoduše. Na webové stránce https://uklidmesvet.cz/ je hned na titulní straně mapa úklidů, kde si můžete najít podle místa a termínu konání vhodnou akci, k níž se přidáte. Jsou zde uvedeny i kontakty na organizátory, pokud byste se s nimi potřebovali domluvit. Takže stačí si jen vybrat, kde a kdy s úklidem pomohu,“ říká Katka Landová členka týmu Ukliďme svět z Českého svazu ochránců přírody. Akce nejsou omezeny jen na tento jediný víkend, konají se i v další dny.

Keplerka na chvostu. Punc méně náročné školy odmítám, říká zástupce ředitele

Místní úklidy organizují dobrovolníci, organizace, firmy i školy. Český svaz ochránců přírody jim díky získané mohl zaslat pomůcky (zejména pytle) pro úklidy zdarma a poskytuje jim i metodickou pomoc. Celý úspěch kampaně závisí ovšem hlavně na dobrovolnících z řad veřejnosti, kdy je každá pomocná ruka vítána.

Úklidy vrcholí i na Orlické přehradě. Od středy do čtvrtka vyjíždí rybáři na motorových člunech do nepřístupných zátok, těm pomohou od navátých plastů a navštíví i místa, kde dobrovolníci sbírali odpadky do pytlů. Vše se sveze po vodě do připravených kontejnerů, o které se dále postará Povodí Vltavy, s. p. Od odpadků vyčištěné břehy poté opět zaplaví voda. Ku pomoci bude rybářská stráž, studenti rybářských oborů a další dobrovolníci.

Ke zpestření úklidových akcí kromě pocitu z dobře vykonané práce pomáhají také každoročně vyhlašované doprovodné soutěže. Teď na jaře jsou tradiční: „Před a po“, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm a „Největší odpadková kuriozita“, v rámci které můžete posílat fotky největších kuriozit nalezených při úklidech. „Přidali jsme i dvě nové soutěže: „Odpadlíci“, ve které je nutné vyfotit celou uklízecí partu a doplnit sloganem, který ji a její práci charakterizuje, a „Odpadkový hrdina“, fotografie dítěte, které právě dává odpadkům na frak. Doufáme, že počasí bude jarním úklidovým akcím přát, lidé nebudou lhostejní a příroda přivítá jaro zbavená co nejvíce odpadků, které do ní nepatří,“ dodává Katka Landová.

FOTO: Díry a zvlněný asfalt. Řidiči láteří na silnice v Ústí, opravy začínají