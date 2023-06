V obci Vlčnov se poslední květnový víkend konala tradiční Jízda králů. Na akci s několikaletou tradicí se sjíždí lidé ze všech koutů České republiky. Nechyběla zde ani naše čtenářka Marie Nezbedová, která děkujeme za fotografie.

Jízda králů | Foto: Marie Nezbedová

Jízda králů je již dvanáct let, tedy od roku 2011 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o průvod s jezdci a králem, který jede na bílém koni a má na sobě dívčí kroj. V ústech pevně svírá růži, která symbolizuje znak jeho mlčení. Po stranách krále jedou dva pobočníci se šavlemi, kteří krále ochraňují. Jezdci zpívají vtipné verše. „Je to krásná podívaná, za návštěvu to stojí," dodává čtenářka Nezbedová.

