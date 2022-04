OBRAZEM: Jarní Kozmické ptačí louky vám vezmou dech. Tady příroda kvete a žije

Krásně je u vody, jaro je tady, louky ožívají křikem racků, divokých hus, objevují se labutě, čejky chocholaté a začínají létat včelky, motýli… Kozmické ptačí louky - to je moc pěkné místo k výletu, odpočinku, relaxaci. Kolem už také kvetou sasanky, a to zejména cestou od luk po hrázi až do Dolního Benešova.

Kozmické ptačí louky v březnu 2022. | Foto: Edith Vrchovecká