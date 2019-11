S naším čtenářem-cestovatelem Zbyňkem Peclinovským se projdeme Zakarpatskou Ukrajinou.

Krajinou Nikoly Šuhaje loupežníka. Zakarpatská Ukrajina | Foto: Zbyněk Peclinovský

Po příjezdu na Zakarpatskou Ukrajinu máte pocit jako by jste se vrátili v čase. Po zdejších cestách se stále prohánějí koňské povozy ladně se vyhýbajícím všudypřítomným kravám. Na každém kroku vám místní bábušky nabízejí nejrůznější zavařeniny, nakládané houby, med, přírodní mastičky či podomácku vypálenou samohonku. To vše je zasazené do dechberoucí krajiny, kde si připadáte jako v románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník.