Jak hodnotí svůj závod? „Bavil mě začátek, to jsem vystartoval rychle. Pak bylo hrozné dusno, to jsem úplně nezvládl a druhý a třetí kopec byl pro mě opravdu těžký. Pak jsem se z toho ale zdrchal a začal jsem si to zase užívat. Já jsem závodní typ, takže mi vyhovovalo, že jsme se tahali. Bylo to nádherný,“ řekl Aleš Sedlák, který druhého nejlepšího borce, Tomáše Kubičíka, nechal za sebou o téměř 24 minut.

OBRAZEM: Místo slávy zkáza. Z dříve malebného paláce už toho moc nezbývá

S odřenými koleny, ale šťastná doběhla do cíle v čase 13:50:48 Monika Stejskalová, která uzavřela desítku nejrychlejších na letošním ročníku Beskydské sedmičky. „Ze začátku to bylo hrozně přepálené, to jsem si říkala, že to neutáhnu, ale pak jsem našla svoje tempičko a kašlala jsem na ostatní dá se říct a šla jsem si svoje,“ řekla ženská vítězka v cílovém depu.

Mezi soutěžícími závodníky byli také skuteční matadoři celé B7. Od prvního ročníku Beskydské sedmičky nechybělo ve startovní listině ani jednou příjmení Ščerba. Potřinácté absolvoval závod šestašedesátiletý Josef Ščerba, jeho manželka Věra vynechala pouze premiérový ročník. Letos šli manželé z Lučiny na Frýdecku-Místecku spolu v týmu podesáté.

OBRAZEM: Fialová krása láká na Kraví horu. Po deštích krásně kvete vřes

„Vždycky jsme to došli a nikdy jsme nešli zkratkou,” řekla hrdě na frenštátském náměstí v sobotu odpoledne Věra Ščerbová, která v listopadu oslaví také 66. narozeniny. „Vždycky si říkáme, že už nepůjdeme, ale pak si zase řekneme, že je tady tak bezvadná atmosféra, která nás vždycky nadchne,“ vysvětluje sympatická dáma, co je vždy motivuje znovu postavit se na start B7.