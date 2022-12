OBRAZEM: Vánoční atmosféra. Štramberk je za nočního osvětlení úchvatný

Trúba, štramberské uši a malebné prostředí. To je Štramberk a v čase předvánočním to platí o to více. Projděte si krásné uličky s fotoreportáží Jiřího Barana a nasajte trochu milé předvánoční atmosféry, letos navíc v bílém hávu. Za snímky moc děkujeme.

Štramberk v zasněženém předvánočním období | Foto: Jiří Baran