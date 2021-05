OBRAZEM: Těšínská architektura prošla pohnutým zubem času

Jiří Hanzel se tentokrát vydal na svou fotoprocházku do Českého Těšína, kde nafotil historickou architekturu, protkanou vším, co se během posledních sta let na tomto místě stalo. Jak už text napovídá, ne všechno bylo vždy radostné, a je to trochu jako v písni Jarka Nohavici Těšínská, kde se zpívá: Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká…

Fotoprocházka za českotěšínskou historickou architekturou, která pamatuje dějiny. | Foto: Jiří Hanzel