OBRAZEM: Zatýkalo se! Četníci v Nymburce na hlavním nádraží měli plné ruce práce

Legitimovali nesezdané trampy, chytli zloděje uhlí, odhalili vojáka, který přetáhl vycházku, po celém nástupišti honili a dopadli sňatkového podvodníka Viléma Bittnera a vyhovět dámám sledujícím mravopočestnost, no to vůbec není jednoduché. Ale vlakem jezdí i slušní lidé. To víte, píše se rok 1938. . . A zpět do reality. V sobotu 16.10.2021 byl v Nymburce parní vlak v rámci letošního výročí 120 let dráhy Městec Králové - Chlumec nad Cidlinou.

Parní vlak v rámci letošního výročí 120 let dráhy Městec Králové - Chlumec nad Cidlinou v Nymburce. | Foto: KVH Druhý pluk Nymbursko