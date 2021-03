Ještě než slunko znovu prosvítí mlhy posledních dnů a možná přijde slibované předjaří, podělil se Petr Míšek o svoje snímky ze zimních toulek krajem pod Pálavou. Podívejte se na lednovou a únorovou bílou poezii.

Procházky zimním krajem kolem Pálavy. | Foto: Petr Míšek

Tyhle pohledy potěší v každém ročním období. Čistě fotograficky by možná bylo ještě lepší slunečné letní počasí, kdy zlaté světlo a stíny dodávají krajině plastičnosti. Ale na druhé straně má zima svůj nesporný půvab. Stačí poprašek sněhu a pocukrovanou krajinou vstupujete do pohádky. A i ta mlha posledních dnů má něco do sebe, už svou zvláštní atmosférou, která přímo láká zkoušet černobílé snímky.